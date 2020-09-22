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2020年9月14日，星期一，官员们在加拿大不列颠哥伦比亚省霍普市附近查看一列装载碳酸钾的火车出轨的现场。铁路公司表示，今天装有至少有20辆装载钾肥的火车车皮在不列颠哥伦比亚省霍普市附近脱轨。该公司表示，没有人员伤亡、火灾或危险货物。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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