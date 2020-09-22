新冠疫情第二波让加拿大清洁用纸再次紧张

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着加拿大COVID-19病毒肺炎第二波疫情正在到来的媒体报道越来越多，加拿大民众似乎又开始囤货手纸、纸巾和擦桌纸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最大的纸巾产品制造商Kruger Products公司首席执行官Dino Bianco指出，COVID-19病毒肺炎疫情期间消费者居家办公和居家生活的时间长，这明显增加了家庭清洁用纸巾的消费，让纸巾产品制造商的库存短缺；虽然纸巾制造商在开足马力生产纸巾，但整个北美大陆的纸巾供货能力仍然非常紧张。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大另一清洁用纸生产商Procter & Gamble Canada指出，该公司现在手纸的供货能力趋于正常，但纸巾和擦桌纸的供货能力仍然紧张。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kruger Products公司首席执行官Dino Bianco证实，Kruger Products公司在努力让其在加拿大魁北克省Sherbrooke市新建的纸巾制造厂尽快投产，以增加纸巾产能。该新建纸巾制造厂原定在2021年2月份正式投产，但在COVID-19病毒肺炎疫情席卷北美大陆、纸巾供不应求问题严重的情况下，Kruger Products公司采取措施加快Sherbrooke纸巾厂的投产步伐，第一个生产线已经在夏天开始运行，十月份会有另外的生产线投入运行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kruger Products公司的预期是，其Sherbrooke新纸巾制造厂全面投产后能把公司纸巾和厕纸的产能提高20%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada