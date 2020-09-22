新冠疫情（9月22日): 美国死亡人数超过 20 万人

根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，2020 年 9月 22日，全球确诊的冠状病毒病例总数超过 3130 万人，死亡人数超过 96.5 万人，有 2150 万人目前已康复。
美国死亡人数突破 20 万
星期二，美国死于新型冠状病毒的人数突破 20万人，这在 8 个月前是一个无法想象的数字，美国拥有世界顶尖的科学家和实验室，并储备有大量药品和应急物资。
约翰·霍普金斯大学的公共卫生研究员詹妮弗·纳佐（Jennifer Nuzzo）说，局势达到这个地步是完全不可思议的。
2020 年 9月 22日，美国的累计感染人数为 685 万人，死亡人数 20万，康复人数 261 万人。
加拿大实时疫情
9 月22日，截至到北美东部标准时间 13:00，加拿大新冠病例统计如下：
|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|8208
|227
|阿尔伯塔省
|16739
|256
|萨斯喀彻温省
|1814
|24
|曼尼托巴省
|1608
|18
|安大略省
|47752
|2869
|魁北克省
|68617
|5805
|纽芬兰与拉布拉多
|272
|3
|新不伦瑞克省
|196
|2
|新斯科舍省
|1086
|65
|爱德华王子岛
|57
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|146 382
|9269
*信息来源：Radio-Canada
全球感染 3130万，加拿大 14. 6万
根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 13点，全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超过 3130 万，与一天前相比增加 0. 8 %；
- 死亡人数超 96. 5万 ，日增 0. 4 %；
- 痊愈人数超过 2150万，日增 0. 8%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
- 全国累计病例 146 382 例，新增 967例，日增率 0. 7%；
- 死亡人数 9269, 新增 1例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 126 230人，新增 516例，日增率 0. 4%。
（Radio-Canada）
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