2020年9月22日，日本东京新增 88 个新冠病例 。到目前为止，日本累计病例 7.9万，超过 7 万人康复，死亡人数1518人。(Carl Court/Getty Images)

新冠疫情（9月22日): 美国死亡人数超过 20 万人

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年9月22日（星期二）13:11
更新 2020年9月22日（星期二）13:13

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，2020 年 9月 22日，全球确诊的冠状病毒病例总数超过 3130 万人，死亡人数超过 96.5 万人，有 2150 万人目前已康复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国死亡人数突破 20

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，美国死于新型冠状病毒的人数突破 20万人，这在 8 个月前是一个无法想象的数字，美国拥有世界顶尖的科学家和实验室，并储备有大量药品和应急物资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰·霍普金斯大学的公共卫生研究员詹妮弗·纳佐（Jennifer Nuzzo）说，局势达到这个地步是完全不可思议的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020 年 9月 22日，美国的累计感染人数为 685 万人，死亡人数 20万，康复人数 261 万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

9 月22日，截至到北美东部标准时间 13:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 8208 227
阿尔伯塔省 16739 256
萨斯喀彻温省 1814 24
曼尼托巴省 1608 18
安大略省 47752 2869
魁北克省 68617 5805
纽芬兰与拉布拉多 272 3
新不伦瑞克省 196 2
新斯科舍省 1086 65
爱德华王子岛 57 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 146 382 9269

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大年轻人中新增病例大增 / CBC

全球感染 3130万，加拿大 14. 6

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 13点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全球累计感染人数超过  3130 万，与一天前相比增加 0. 8 %；
  • 死亡人数超  96. 5万 ，日增  0. 4 %；
  • 痊愈人数超过 2150万，日增 0. 8%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全国累计病例 146 382 例，新增 967例，日增率  0. 7%；
  • 死亡人数   9269,  新增 1例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  126 230人，新增 516例，日增率  0. 4%。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者