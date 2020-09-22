新冠疫情（9月22日): 美国死亡人数超过 20 万人

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根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，2020 年 9月 22日，全球确诊的冠状病毒病例总数超过 3130 万人，死亡人数超过 96.5 万人，有 2150 万人目前已康复。

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美国死亡人数突破 20 万

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星期二，美国死于新型冠状病毒的人数突破 20万人，这在 8 个月前是一个无法想象的数字，美国拥有世界顶尖的科学家和实验室，并储备有大量药品和应急物资。

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约翰·霍普金斯大学的公共卫生研究员詹妮弗·纳佐（Jennifer Nuzzo）说，局势达到这个地步是完全不可思议的。

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2020 年 9月 22日，美国的累计感染人数为 685 万人，死亡人数 20万，康复人数 261 万人。

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加拿大实时疫情

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9 月22日，截至到北美东部标准时间 13:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 8208 227 阿尔伯塔省 16739 256 萨斯喀彻温省 1814 24 曼尼托巴省 1608 18 安大略省 47752 2869 魁北克省 68617 5805 纽芬兰与拉布拉多 272 3 新不伦瑞克省 196 2 新斯科舍省 1086 65 爱德华王子岛 57 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 146 382 9269

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3130万，加拿大 14. 6万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 13点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 3130 万，与一天前相比增加 0. 8 %；

死亡人数超 96. 5万 ，日增 0. 4 %；

痊愈人数超过 2150万，日增 0. 8%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 146 382 例，新增 967例，日增率 0. 7%；

死亡人数 9269, 新增 1例，日增率 0% ；

痊愈人数 126 230人，新增 516例，日增率 0. 4%。

（Radio-Canada）

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