蓖麻粉投毒案：加拿大特警搜查蒙特利尔公寓

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美国警方在加美边境美国一侧拘捕了一位涉嫌向美国总统特朗普寄送剧毒蓖麻粉的加拿大女性嫌疑人后，加拿大皇家骑警为了侦破这一投毒案在星期一出动专门对付化学武器和爆炸物的特警小组搜查了蒙特利尔市南岸郊区Saint-Hubert的一个新建公寓楼单元。

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加拿大广播公司记者根据美国法庭文件证实了被逮捕的上述女性嫌疑人Pascale Ferrier是加拿大公民。

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但加拿大警方只是说Pascale Ferrier与蒙特利尔郊区的公寓楼单元有关系，而没有说明她是否就住在该公寓单元。

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这次剧毒蓖麻粉邮寄投毒案的收件人除了住在首都华盛顿白宫的美国总统特朗普之外，还有5封毒信被寄给美国南部德克萨斯州的一些官员。这5封毒信中有4封的收信人是爱丁堡地区的一位警长和他手下的三位警官。

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从蓖麻豆中提炼出来的蓖麻毒素是粉末状、属于没有解药的剧毒物质，只需针尖大的微小剂量就可以致人死命。

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加拿大警方怀疑邮寄投毒嫌疑人Pascale Ferrier不是独狼行动，很可能会有犯罪同伙。

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RCI with Josh Grant, Benjamin Shingler • CBC News

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