CMHC诊脉：加拿大房价过高风险中等

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corp （CMHC）对加拿大房地产市场风险的分析显示，虽然有COVID-19病毒肺炎疫情，但今年春天加拿大房地产市场仍然有房价虚高的风险。

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这是加拿大房贷和住房公司在COVID-19病毒肺炎疫情开始泛滥以来首次对加拿大房地产市场的风险发布评估报告。

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加拿大房贷和住房公司对加拿大房地产市场今年4、5、6月份三个月的分析显示，虽然加拿大房地产市场的综合风险评级仍然属于中等，但加拿大太平洋沿岸城市维多利亚，大西洋沿岸城市哈利法克斯和蒙克顿的房价脱离经济基本要素的幅度在增大。

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上述经济要素指的是人口增长幅度、收入增长幅度、就业增长幅度、房贷利率水平等影响房价的主要因素。

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经济学家们认为，加拿大房贷和住房公司对今年第二季度加拿大房地产市场的风险评估报告已经无法反映现在的房地产市场现状，因为今年7月和8月加拿大房地产市场出现了创纪录的房屋销售量、房价也在强劲上涨。

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另外一个新出现的因素是加拿大联邦政府提供的海量收入补助项目开始进入尾声，商业银行提供的房贷供款暂停的宽限阶段也进入尾声，这些也会影响今后加拿大房地产市场的走势。

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加拿大房贷和住房公司的经济师Bob Dugan的预测仍然是，在加拿大经济从新冠病毒肺炎疫情引发的衰退中走向复苏的过程中，加拿大房地产市场会出现房屋销售量和新房开工率严重下降的问题。

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