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2020年9月23日，星期三，巴黎，一名俄罗斯游客手持一瓶香槟与守卫通往埃菲尔铁塔的桥梁的警察交谈。在接到电话炸弹威胁后，巴黎警方封锁了埃菲尔铁塔周围的地区。 (AP Photo/Michel Euler)

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