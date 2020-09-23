2020年9月23日，星期三，一名顾客在台湾台北的一家超市购买当地猪肉。台湾政府最近宣布，台湾将放宽对美国牛肉和猪肉进口的限制，同时为含有莱克多巴胺的猪肉设定标准。 (AP Photo/Chiang Ying-ying)
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