延长薪酬补贴，创造百万职位：加拿大政府宣读施政报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三（9月23日）下午在渥太华议会山参议院，加拿大总督帕耶特（Julie Payette）代表联邦政府宣读施政报告。这本来是加拿大政治生活中最隆重的一件事，需伴以礼炮，国歌和仪仗队，并以一丝不苟的英国议会古礼开场。但是今年由于疫情，仪式大大缩减，到场的人数也受到严格限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

施政报告承诺振兴经济并继续资助受疫情影响的企业和国民。具体来说，加拿大联邦政府将通过投资基建，发展绿色经济，提供培训，帮助企业扩大招聘等方式创造一百万个职位。为减少裁员设立的企业薪酬支出津贴将被延长到明年夏季。另外，鉴于女性就业受疫情影响格外严重，政府将拨款加强早教和托幼服务，以便让更多的女性重返职场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大各省的养老院在这次疫情中暴露出许多问题。施政报告说，联邦政府将修改刑法以加强对老年人的保护，并将和省级政府合作，建立养老院系统的全国统一标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情开始后，各种资助项目使联邦政府支出暴增，目前财政赤字已超过3400亿加元。报告承认疫情将造成长期影响，但称现在不是削减政府开支的时候。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告还提到反对制度性种族歧视和营救两名被中国关押的加拿大公民康明凯（MIchael Kovrig）与斯帕弗（Michael Spavor）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接下来众议院对施政报告的投票将决定特鲁多政府的命运。如果不能通过，政府必须解散议会进行大选。自由党在众议院的议席不过半，需要至少一个反对党的支持才能平安过关。保守党已在施政报告宣读完毕后立刻宣布不会投支持票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是新民主党的态度却没有如此决绝。尽管党领袖辛格（Jagemeet Singh）也对疫情补贴减少等内容提出了反对意见，但是却避免发出“你不如何如何我就投反对票”的最后通牒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党的议席离半数只差15票，而新民主党拥有24个议席。所以已经有分析人士预计，看样子加拿大人不用在疫情中选举新政府了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多将在星期三晚加东时间6点半向全国发表电视讲话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, CP)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada