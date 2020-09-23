政府资助：福特公司将在加拿大生产电动汽车

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加拿大联邦政府和安大略省政府承诺共同出资5亿加元帮助福特汽车公司把其目前在安大略省奥克维尔市的汽车组装厂改造成电动汽车组装厂。

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奥克维尔市位于加拿大最大城市多伦多市西郊。福特公司目前在奥克维尔市组装厂生产的是Ford Edge和Lincoln Nautilus多功能越野车。有消息说，福特汽车公司打算在一段时间后停产Ford Edge汽车。

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福特汽车加拿大分公司星期二早晨与工会达成协议，资方将投资19.8亿加元以形成5种型号电动汽车的生产能力，并承诺在安大略省温莎的工厂生产福特汽车引擎。

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为了促使福特汽车公司同意把在安大略省奥克维尔市的汽车厂转产电动汽车，加拿大联邦政府和安大略省政府决定共同出资5亿加元用于奥克维尔福特汽车厂的更新改造。

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代表汽车工人的Unifor工会主席Jerry Dias证实，根据与福特公司达成的协议，将在2024年开始对奥克维尔福特汽车厂的改造，在2025年开始生产福特电动汽车。

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