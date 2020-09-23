新冠疫情暴露加拿大城乡网速差别太大

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加拿大边远地区和一些土著人保留区欠缺互联网服务或者是网速太低是多年来的老大难问题，而今年春天泛滥加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情让这个问题被更加突出的暴露出来。

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COVID-19病毒肺炎疫情下许多加拿大人不得不在家通过互联网上班工作、孩子们在家通过网络上学、大量会议通过网络以虚拟方式举行，这些都需要有宽带高速互联网服务。

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但这些在加拿大许多边远地区和土著人保留区却成了可望而不可及的东西。

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比如，在不列颠哥伦比亚省南部紧靠横贯加拿大1号高速公路的Chawathil First Nation土著人保留区内，互联网还是靠电话线拨号连接，测试网速时打开测试网页需要2分钟的时间，显示出的网速只有1 Mbps.

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加拿大监管互联网电讯服务的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC建议的互联网服务标准是，所有家庭都应该有不低于50 Mbps的网速。目前加拿大有86%的家庭的网速达到了这一标准，但只有40% 的加拿大乡村家庭、和30%的土著人保留区家庭的网速达标。

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加拿大联邦政府定下的宽带互联网覆盖所有加拿大家庭的目标是在2030年结束之前加以实现，并为此拨出17亿加元的专用资金。

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RCI with Briar Stewart • CBC News

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