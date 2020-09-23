新冠疫情（9月23日）：全球累计感染 3151万，加拿大 14.7万

加拿大 累计感染 14.7 万人
新冠疫情爆发初期，加拿大的老人院是重灾区，80 岁以上的人是最大的感染人群。
但是，加拿大广播公司 CBC 的分析显示，自从 8 月中旬以来，年轻人（30岁以下）的感染率呈上升趋势，现在，加拿大年轻人的累积感染人数已经超过了老年人。
与此同时，随着中小学、学院和大学开学， 20 岁以下群体的 COVID-19 感染率也在上升。
加拿大的新冠病毒病例统计如下：
- 全国累计病例147 513 例，新增 850 例，日增率 0.6%；
- 死亡人数 9279人, 新增 5 例，日增率 0.1% ；
- 痊愈人数 127 403人，新增 498 例，日增率 0.4%。
加拿大实时疫情
截至到 9 月 23 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：
|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|8304
|227
|阿尔伯塔省
|16889
|258
|萨斯喀彻温省
|1824
|24
|曼尼托巴省
|1674
|19
|安大略省
|48087
|2872
|魁北克省
|69088
|5809
|纽芬兰与拉布拉多
|272
|3
|新不伦瑞克省
|197
|2
|新斯科舍省
|1087
|65
|爱德华王子岛
|58
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|147 513
|9279
*信息来源：Radio-Canada
全球感染 3151 万
加拿大广播公司报道说，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）于本周二（9月22日）公布了一系列新规定，包括酒吧和餐馆必须在晚上10 点关门，在更多的场所要求戴口罩，而且政府再次敦促人们在家工作。
英国政府说，如果每个人都能遵守这些措施，就足以防止出现第二次全国封锁。
根据 Radio Canada 的数据，截止到 14点，全世界的新冠病毒病例统计如下:
- 全球累计感染人数超 3151 万，与一天前相比增加 0.6%；
- 死亡人数超 96. 9 万 ，日增 0. 5 %；
- 痊愈人数超过 2162 万，日增 0. 6%。
（Radio-Canada）
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。