这个星期，多伦多 St. Michael's 医院前人们在排队等候测试新冠病毒 (Nathan Denette/The Canadian Press)

新冠疫情（9月23日）：全球累计感染 3151万，加拿大 14.7万

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月23日（星期三）15:07

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加拿大 累计感染 14.7 万人

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新冠疫情爆发初期，加拿大的老人院是重灾区，80 岁以上的人是最大的感染人群。

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但是，加拿大广播公司 CBC 的分析显示，自从 8 月中旬以来，年轻人（30岁以下）的感染率呈上升趋势，现在，加拿大年轻人的累积感染人数已经超过了老年人。

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与此同时，随着中小学、学院和大学开学， 20 岁以下群体的 COVID-19 感染率也在上升。

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随着学校开学， 加拿大20岁以下年龄组的新冠感染率上升 (Nathan Denette/The Canadian Press)

加拿大的新冠病毒病例统计如下：

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  • 全国累计病例147 513 例，新增 850  例，日增率  0.6%；
  • 死亡人数   9279人,  新增 5  例，日增率  0.1% ；
  • 痊愈人数  127 403人，新增  498  例，日增率  0.4%。

加拿大实时疫情

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截至到  9  月 23  日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 8304 227
阿尔伯塔省 16889 258
萨斯喀彻温省 1824 24
曼尼托巴省 1674 19
安大略省 48087 2872
魁北克省 69088 5809
纽芬兰与拉布拉多 272 3
新不伦瑞克省 197 2
新斯科舍省 1087 65
爱德华王子岛 58 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 147 513 9279

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3151

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英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）本周二（9月22日）公布了一系列新规定，以阻止疫情的新爆发。 (Leon Neal/Getty Images)

加拿大广播公司报道说，英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）于本周二（9月22日）公布了一系列新规定，包括酒吧和餐馆必须在晚上10 点关门，在更多的场所要求戴口罩，而且政府再次敦促人们在家工作。

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英国政府说，如果每个人都能遵守这些措施，就足以防止出现第二次全国封锁。

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根据 Radio Canada   的数据，截止到 14点，全世界的新冠病毒病例统计如下:

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  • 全球累计感染人数超  3151 万，与一天前相比增加 0.6%；
  • 死亡人数超  96. 9 万 ，日增  0. 5 %；
  • 痊愈人数超过  2162  万，日增  0. 6%。

（Radio-Canada）

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文章分类：健康
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