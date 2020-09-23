“本大叔”有了新名字：美国著名大米品牌改名

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美国著名大米品牌“Uncle Ben’s”将改名为“Ben’s Original”，作为标识的黑人头像也将消失。拥有这一品牌的玛氏食品公司表示，新的标识将在广泛征求意见后决定，使用新包装的大米产品将在明年进入市场。

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玛氏公司自上个世纪40年代起开始使用”本大叔“牌子和黑人头像。在最近几个月来的黑人维权运动中，它是被视为与种族偏见有关并因此受到批评的品牌之一。玛氏在六月份已宣布将作出改变。该公司全球总裁道森（Fiona Dawson）星期三（9月234日）在宣布新的品牌名时表示，这个改变不会让所有人满意，但这是正确的事。

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玛氏公司也宣布了其他反种族主义举措，例如拿出2百万美元设立奖学金培养黑人厨师，并在密西西比州格林维尔市投资250万美元为当地学生开办营养学和教育项目。该市人口大部分是黑人。

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（AP, CBC News）

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