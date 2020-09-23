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2020年9月23日，星期三，海浪拍打着加拿大新斯科舍省牛湾的海岸。飓风泰迪成为了后热带风暴影响了加拿大大西洋地区，带来了雨、风和巨浪。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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