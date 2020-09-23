给特朗普寄夺命信的女子是谁？邻居眼中和蔼有礼的普通母亲

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Please enter facebook post url. Please enter facebook post url. 53岁的加拿大女子帕斯卡.费里耶（Pascale Ferrier）涉嫌给美国总统特朗普寄含有蓖麻毒素的信件。这使她周围的人大吃一惊。她住在魁北克省蒙特利尔市郊。在邻居们印象里，她是个再普通不过的中年母亲，“和蔼可亲”，“非常尊重别人”，“人非常非常好”，并且干活很卖力。

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星期二（9月22日）下午，费里耶身穿橙黄色连体囚服，戴着手铐，在纽约西区美国联邦法院第一次出庭。她被指控威胁和图谋伤害美国总统等罪名。美国警方到目前为止一共截获了七封含有蓖麻毒素的信。9月20日，她开车前往美国，在过境时被捕。在前一天遇到她的食品店老板吕克.加农（Luc Gagnon) 说，她当时正要去买菜，举止正常，和平日一样爱说话。

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费里耶的一个熟人说，她完全不像是一个会从事任何非法活动的人，”我认识的帕斯卡.费里耶再平常不过。”

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根据费里耶的脸书介绍，她原籍法国，2015年2月获得加拿大国籍。她通过职业介绍所从事软件开发方面的工作，也曾在加农的食品店里干过几个月。加农说，费里耶是个干活很卖力的员工，从来没有聊过政治，也没提过美国。

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但是费里耶在给加农打工之前曾在美国住过几个月，并且曾被警方拘留和指控。2018年10月，她开着一辆露营车前往美国德克萨斯州探望亲戚，计划在那里住几个月。2019年3月的一天，她把露营车停在德州米申市的一个公园里。当时已经过了公园开放时间，因此引起了警察的注意。他们发现她的德州驾照是假的，还在车里找到两支枪。

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费里耶被拘留并被指控伪造政府文件。这项指控后来因她马上要被递解出境而取消。负责此案的美国检察官罗德里盖兹（Ricardo Rodriguez）说，当时没有任何迹象显示这个中年女子是个危险人物。她被捕后态度很合作，拥有枪支也算不上可疑。

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根据她发在脸书上的消息，她在2019年6月回到加拿大。

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被查获的七封含有蓖麻毒素的信，除了寄给特朗普的一封外，其余几封分别被寄给了德州米申市警察局，该市所在的伊达尔戈县的警察局和县拘留中心。

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（CP，Radio-Canada）

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