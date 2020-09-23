警察没有搜查令不能进你家，至少目前不能：魁北克省公共安全部长澄清该省抗疫政策

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加拿大魁北克省第二波疫情来势凶猛，私人聚会是最主要的病毒集散地之一。该省公共卫生官员星期二（9月22日）表示正在与省司法部及公共安全部讨论警方如何制止违规聚会的问题，此言引起了一些猜测。省公共安全部长吉尔伯（Geneviève Guilbault）星期三赶紧作出澄清。她说，魁北克省政府目前并不打算允许警察闯进私人住宅，除非他们得到了屋主的同意，或者持有手续完备的正式搜查令。

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不过，她没有完全排除这种可能性。“谁也没有水晶球，永远不要说永远不要。如果有一天情况真的恶化到那一步，我们也许不得不这样做。”但是现在还没有必要。

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魁北克省警方在上个周末巡查了一千多家酒吧。酒吧聚会在各省都被视为最大的传染源。但是魁北克省政府没有下令关闭酒吧，原因之一是担心人们转到私人住宅聚会。

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星期三，魁北克全省新增471起确诊新冠病例，并有4名患者死亡。星期二，蒙特利尔北郊的拉瓦尔市和毗邻安大略省的乌达维地区的预警级别也升为橙黄。橙黄预警地区的家庭聚会人数不得超过6人或两个家庭。酒吧必须在晚11点停止提供酒精饮料，在12点关门。

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(RCI avec Érik Chouinard）

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