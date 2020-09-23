重视开发北冰洋：俄国加紧建造核动力破冰船

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9月22日星期二，俄罗斯号称世界最大破冰船的Arktika号破冰船从圣彼得堡出发开始为期两个星期的航行，前往俄国北方港口摩尔曼斯克。

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Arktika号破冰船将加入俄罗斯北冰洋破冰船队序列，成为主力破冰船。为确保俄罗斯摩尔曼斯克港经白令海峡通往亚洲和北美的北方航线的畅通发挥关键作用。

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Arktika号破冰船长173米，核动力驱动，能够碾碎差不多三米厚的冰层，是世界上最强大的破冰船。

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在地球变暖已经成为趋势的情况下，俄国希望白令海峡能够成为天然的北方苏伊士运河，提供一条连接亚洲和欧洲的便捷海运路线。而这需要有强大破冰能力的核动力破冰船以保证航道的畅通。

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近年来俄罗斯投入大量资金建造新型破冰船。俄国总统普京去年表示，俄罗斯北冰洋破冰船队将拥有至少13艘大型破冰船，其中的大多数将是核动力破冰船。

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除了航运需要之外，拥有强大的破冰船还有助于俄罗斯在北极海域的科研和商业开发活动。

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加拿大境内虽然也有面积庞大的北冰洋水域，但加拿大破冰船队的规模和能力都远远赶不上俄罗斯。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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