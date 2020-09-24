习近平，蔡英文，罗贯聪……:《时代周刊》公布2020年全球百名最有影响力人物名单

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美国《时代周刊》本周公布了2020年全球一百名最有影响力人物的名单。他们当中有在抗击新冠疫情中起到重要作用的官员和专家，如世卫组织总干事谭德赛，美国传染病专家福奇（Anthony Fauci)，中国专家钟南山、张永贞和石正丽；有民众抗议活动的领袖，如香港众志前主席罗冠聪；有为社会议题发声的运动员，如日本网球名将大阪直美。

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入选的政治领袖包括中国国家主席习近平，台湾总统蔡英文，印度总理莫迪，美国总统特朗普和美国民主党总统候选人拜登。

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30岁的多伦多歌手The Weeknd是今年唯一一个入选的加拿大人。为他撰写简介的英国著名音乐人艾尔顿.约翰（Elton John）说，在这个神秘成为流行乐坛稀缺品的时代，The Weeknd 是一个神秘人物。你永远不知道他下一次会创作出什么来。他擅长不同种类的音乐，对商业化不感兴趣却成为最走红的艺人之一。

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The Weeknd原名Abel Makkonen Tesfaye， 今年30岁，是第二代埃塞俄比亚移民。他在2018年曾入选《时代周刊》新一代领袖。今年的公告牌音乐大奖，他获得了年度最佳R&B歌手提名，他创作并演唱的歌曲“Heartless”获得年度最佳R&B歌曲提名。

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(RCI with Times, Fresh Daily, Aljazeera)

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