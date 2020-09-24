加拿大第二波疫情：为什么现在死亡率很低而公共卫生专家仍忧心忡忡？

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过去几天来，加拿大人口最多的四个省份感染病例大幅度增加，政府和公共卫生专家频频发出警告。但与此同时患者的住院率和死亡率却比第一波疫情低，让许多人觉得病毒的攻击力在下降，或者年轻的感染者身体素质更好。对此医生们却表示，死亡率会很快升上去的，加拿大人面前是一个艰难的秋季。

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在春季第一波疫情中，加拿大全国的新冠肺炎患者死亡率曾一度超过每天200人。九月初以来，加拿大感染人数增幅不断加大，九月第二个星期的平均日增病例达到664人，比第一个星期多22%。但是这个月的死亡人数到目前为止平均每天不到10人。

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疫情爆发，公共卫生部门最担心的就是住院患者激增，超出医院的救治能力。五月份的时候，加拿大全国有三千多名新冠患者在住院，而现在只有不到五百人。

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死亡率和住院率上升只是一个时间问题

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多伦多总医院的传染病专家伯格克（Isaac Bogoch）在接受CBC采访时说，加拿大新冠患者住院率和死亡率的上升只是一个时间问题。因为在确诊和住院、住院和死亡之间各有大约两周的时间差，所以死亡率会在确诊率上升大约一个月后开始上升。这也正是第一波疫情的发展轨迹。

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比加拿大早几个星期进入第二波疫情的欧洲，自上周以来新冠患者死亡率上升了27%。

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从加拿大总理、首席卫生官到各地的医生，都在呼吁人们不要对新冠病毒掉以轻心。一线医生甚至更进一步。多伦多传染病医生加丹姆（Michael Gardam）认为，政府应该采取更严厉的措施，仅仅呼吁大家自觉自律是不够的。

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星期四（9月24日），疫情最严重的魁北克省新增确诊病例582起，安大略省409起。魁北克省卫生部警告说，未来几天的确诊人数还会进一步上升。

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（RCI with CBC News, Brandie Weikle, Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski）

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