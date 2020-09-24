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2020年9月23日，星期三，北京, 戴着口罩的通勤者在雨中乘坐公共汽车以遏制冠状病毒的传播。中国国家主席、中国共产党领导人习近平将抗击病毒视为国际合作中的一项重要举措，这是一个“携手应对更多全球挑战”的机会。(AP Photo/Andy Wong)

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