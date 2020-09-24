找不到工作，感染或需要隔离怎么办？加拿大政府推出新的疫情补助项目

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加拿大众议院在一个多月的休会后星期四（9月24日）首次恢复正常辩论。自由党政府提交C-2法案，对现有疫情补助作出修改，其中包括向患病或需要隔离的人提供10天病假补助。这也是新民主党提出的支持昨天的施政报告的条件。

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政府在疫情初起时设立的紧急救助津贴（CERB)即将中止。新的补贴项目被称为“安全桥”，目的是让仍然没有找到工作的加拿大人可以平稳过渡到失业救济或其他三种救助项目之一。就业部长库瓦特鲁(Carla Qualtrough)在今天的新闻发布会上说，CERB的设立是为了在经济突然停摆时迅速提供帮助。现在政府有更充裕的时间设计新项目，希望它可以尽可能达到某种平衡，既不压抑工作积极性，又能帮助那些尽管努力但仍然找不到工作的人。

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CERB中止后，有资格享受就业保险的人将改为领取失业金，没有就业保险的自雇者和临时工将可以申请新的“经济复苏补贴“，最高额为每周500加元，最长可领取26周。原定的每周400加元遭到新民主党的反对。

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第二个项目是十天病假补助，金额也是每周500加元。但是已享受带薪病假的人无权领取。

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第三个项目的受众是需要在家照顾12岁以下孩子的父母。但是如果学校或幼儿园并未关门，而家长仍然决定把孩子留在家里，则不能领取补助，除非有医生证明。

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政府计划在十月份开放申请，因此呼吁反对党议员不要故意拖延，投票支持法案。

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（CBC News, Kathleen Harris)

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