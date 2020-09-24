新冠疫情（9月24日): 全球感染 3177万，加拿大14.8万

加拿大各省正在设法控制诸多社区出现的 COVID-19 感染反弹，同时试图继续保持经济运转。
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传染病领域的专家们说，加拿大卫生当局必须再次加强限制，否则在未来几周内将会看到因新冠住院和死亡的人数大幅增加。
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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 周二发表评论说，加拿大正处在控制疫情的十字路口，各级政府需要采取果断措施，以防止目前的疫情反弹失控 。
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加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 148 746 例，新增 993 例，日增率 0. 7%；
- 死亡人数 9286, 新增 1 例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 128 331人，新增 543 例，日增率 0. 4%。
加拿大实时疫情
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9 月24日，截至到北美东部标准时间12:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|8395
|227
|阿尔伯塔省
|17032
|260
|萨斯喀彻温省
|1830
|24
|曼尼托巴省
|1674
|19
|安大略省
|48496
|2876
|魁北克省
|69670
|5810
|纽芬兰与拉布拉多
|272
|3
|新不伦瑞克省
|199
|2
|新斯科舍省
|1087
|65
|爱德华王子岛
|58
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|148 746
|9286
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染 3177万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 12 点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超过 3177 万，与一天前相比增加 0. 8 %；
- 死亡人数超 97. 5 万 ，日增 0. 6 %；
- 痊愈人数超过 2188 万，日增 1. 2%。
（Radio-Canada）
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