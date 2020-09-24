加拿大四大省份出现疫情反弹 (Graham Hughes/The Canadian Press)

新冠疫情（9月24日): 全球感染 3177万，加拿大14.8万

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月24日（星期四）12:56

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加拿大各省正在设法控制诸多社区出现的 COVID-19 感染反弹，同时试图继续保持经济运转。

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传染病领域的专家们说，加拿大卫生当局必须再次加强限制，否则在未来几周内将会看到因新冠住院和死亡的人数大幅增加。

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加拿大首席公共卫生官  Theresa Tam 周二发表评论说，加拿大正处在控制疫情的十字路口，各级政府需要采取果断措施，以防止目前的疫情反弹失控 。

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加拿大的新冠病毒病例统计

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  • 全国累计病例 148 746 例，新增 993 例，日增率  0. 7%；
  • 死亡人数   9286,  新增 1 例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  128 331人，新增 543 例，日增率  0. 4%。

加拿大实时疫情

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9 月24日，截至到北美东部标准时间12:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 8395 227
阿尔伯塔省 17032 260
萨斯喀彻温省 1830 24
曼尼托巴省 1674 19
安大略省 48496 2876
魁北克省 69670 5810
纽芬兰与拉布拉多 272 3
新不伦瑞克省 199 2
新斯科舍省 1087 65
爱德华王子岛 58 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 148 746 9286

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3177

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在印度的一个贫民区，医务人员在检测体温。截止到 2020年9月24日，印度累计感染 564万人，458万人康复，死亡9万人。(Noah Seelam/AFP/Getty Images)

根据 Radio Canada  的数据，截止到北美东部时间 12 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  3177 万，与一天前相比增加 0. 8 %；
  • 死亡人数超  97. 5 万 ，日增  0. 6 %；
  • 痊愈人数超过 2188 万，日增 1. 2%。

（Radio-Canada）

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