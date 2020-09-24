森林火灾烟雾对居民是灾对海洋却是养料

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今年夏末美国加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿州等太平洋沿岸地区的森林火灾不但造成当地的重大人员伤亡和财产损失，而且森林火灾产生的漫天烟雾给美国西部和北方加拿大民众带来空气质量恶化、危及居民健康的严重问题。

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下，空气质量的恶化让新冠病毒肺炎防疫工作变得更加困难。

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但一些国际海洋生物学家们指出，森林火灾烟尘飘散到太平洋上空对海洋生物却是个好消息。

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加拿大不列颠哥伦比亚省的海洋学家、加拿大海洋网的负责人Richard Dewey指出，海洋浮游生物是像陆地植物一样能利用阳光进行光合作用的多种水生微生物的集合体，而海洋表层的浮游生物是海洋食物链的基础。

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Richard Dewey说，森林火灾产生的烟尘中含有海洋浮游生物生长所需要的矿物质和营养物质，飘散到北太平洋上空的森林火灾烟尘降落到海洋表层后就像是在给海洋微生物施肥一样，有利于海洋生态环境。

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