没听说过疫情？安大略省士嘉堡十四人因违反聚会规定每人被罚款840加元

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本星期二（9月22日）晚在多伦多士嘉堡，警方接到市民投诉，称邻居吵闹喧哗。赶到现场的警察发现噪音来自一个室内派对，参加者竟多达五十多人。按照安大略省刚刚更新过的规定，在大多伦多、渥太华和皮尔等疫情严重的地区，室内聚会人数不得超过10人，室外不得超过25人。

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参与处理此事的一位何姓警官说，令人震惊的是，聚会者当中有几人声称自己从不看新闻，没听说过新冠疫情。

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有14人被处以840加元的罚款。警方没有说明为什么其余的人没有受到处罚。

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安大略省长福特（Doug Ford）上个星期警告说，违反聚会规定的人将被处以全国最高罚款。

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随着第二波疫情的到来，安大略、魁北克等确诊人数激增的省份都收紧了对私人聚会和酒吧的限制。

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（RCI avec Radio-Canada)

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