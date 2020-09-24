特鲁多在总督宣读施政纲领后上电视直面选民

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星期三晚上，加拿大自由党政府总理特鲁多通过电视向全国民众发表讲话，告诫说加拿大正处于COVID-19病毒肺炎疫情的十字路口，如果没有人民全体一致地努力防疫、则加拿大会陷入比第一波疫情还要严重的困难局面。

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特鲁多指出，三月中旬加拿大进入政府主导的有序停产、听课、停止大型社会活动的防疫隔离状态，那时一天不过几十个确诊病例，而现在一天有上千人被确诊感染了COVID-19病毒，加拿大四大省份安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省已经在进入第二波COVID-19病毒肺炎疫情。

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特鲁多认为，如果加拿大民众立刻行动起来人人自觉地遵守防疫规则，戴口罩、保持社交距离、不搞派对、下载联邦政府推荐的新冠病毒手机预警应用程序，则虽然半个月后的感恩节要在严格的防疫措施中渡过，但三个月后的圣诞节和新年加拿大人可能会见到COVID-19病毒肺炎疫情再次受到控制的良好局面。

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多还在电视讲话的后半部分强调联邦政府会利用目前超低的利率环境，不惜多借钱搞赤字开支以帮助加拿大民众渡过新冠病毒肺炎带来的经济困难、并推动加拿大的经济复苏。

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