特鲁多政府需要至少一个反对党支持以避免垮台

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在加拿大议会复会、自由党发布其施政纲领后，接下来对特鲁多政府施政纲领的投票属于信任投票，如果得不到联邦议会过半数议员的支持，则特鲁多的少数党政府将垮台、触发全国大选。

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在加拿大联邦议会的官方反对党保守党已经表示反对特鲁多政府施政纲领的情况下，另外两个反对党新民主党和魁北克党团的支持将成为关键。

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魁北克党团领袖Yves-François Blanchet在自由党宣布其施政纲领后表示，会给特鲁多一个星期的时间满足魁北克党团提出的增加给魁北克省医疗卫生拨款的条件，达不到这个条件魁北克党团会投票反对特鲁多自由党政府的施政纲领。

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加拿大联邦议会第二大反对党新民主党领袖辛格则表示，新民主党支持特鲁多政府施政纲领的前提条件是延长给加拿大人提供的疫情紧急救助金CERB和为所有加拿大打工者提供带薪病假。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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