A Supreme Court Honor Guard moves the flag-draped casket of Justice Ruth Bader Ginsburg back into the court as Ginsburg lies in repose under the Portico at the top of the front steps of the U.S. Supreme Court building on Wednesday, Sept. 23, 2020, in Washington. Ginsburg, 87, died of cancer on Sept. 18. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

美国华盛顿，最高法院仪仗队守护盖着国旗的鲁斯·巴德·金斯伯格法官灵柩

作者 Radio Canada International |
china@rcinet.ca
发表 2020年9月24日（星期四）10:50

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年9月23日，星期三，美国华盛顿，最高法院仪仗队守护盖着国旗的鲁斯·巴德·金斯伯格法官灵柩。金。87岁的金斯伯格于9月18日因癌症去世。(AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者