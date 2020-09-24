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2020年9月23日，星期三，美国华盛顿，最高法院仪仗队守护盖着国旗的鲁斯·巴德·金斯伯格法官灵柩。金。87岁的金斯伯格于9月18日因癌症去世。(AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

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