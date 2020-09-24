加拿大BC省女首席公共卫生官受到死亡威胁

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对于加拿大不列颠哥伦比亚省首席公共卫生官Dr. Bonnie Henry说自己多次受到死亡威胁的消息，加拿大许多女性政治人物说她们不感到吃惊，因为她们也是针对女性政治人物的谩骂和死亡威胁的受害者。

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在COVID-19病毒肺炎开始肆虐加拿大后，Dr. Bonnie Henry作为不列颠哥伦比亚省的首席卫生官几乎是每天都在媒体报道中出现，她冷静、专业和富有同情心的表现赢得了不少好评，但也让她成为一些人的攻击对象。

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星期二Dr. Bonnie Henry在出席BC省城市联盟会议发言时说，她作为不列颠哥伦比亚省首席卫生官经常出镜受到的批评小到选择的鞋子颜色式样、大到公共防疫措施都会成为批评和攻击的对象，甚至多次受到死亡威胁。

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专家们指出，虽然男性政治领导人也会成为攻击谩骂的对象，但他们受到攻击是因为政治立场而不是由于性别原因。在社交媒体时代，女性更容易成为网络暴力的对象。

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比如，阿尔伯塔省前省长、现在省议会的反对党领袖Rachel Notley在其出任阿尔伯塔省长的前三年中11次收到死亡威胁。

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RCI with Andrea Ross • CBC News

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