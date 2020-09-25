今秋不会大选了：加拿大自由党和反对党之一新民主党就病假补贴达成一致

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加拿大自由党政府将修改星期四（9月24日）提交的C-2法案，让更多的加拿大员工可以享受十天新冠病假补贴。这是新民主党提出的支持政府施政报告的条件。满足了这个要求，意味着特鲁多领导的少数党政府将在众议院获得足够的支持，顺利通过信任投票的考验。

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星期三加拿大总督代表联邦政府宣读施政报告后，官方反对党保守党不满巨额财政支出，干脆地表示不会投支持票，而另一个议席数足以改变众议院力量对比的反对党魁北克党团则表示，只有自由党同意加大对各省的医疗拨款才会支持施政报告。

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因此新民主党就成了唯一能帮助自由党安度难关的反对党。该党在议会拥有24个席位，而自由党只需要再多15票就能过半数。

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）此前表示，他的要求是让全国所有劳动者都能享有十天新冠病假补贴，没有一个人需要带病去上班。

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（CBC News， Catharine Tunney，Chris Hall）

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