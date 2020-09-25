加拿大与阿斯利康签署两千万剂新冠疫苗订购协议，安大略省颁布防疫新规

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加拿大总理特鲁多星期五（9月25日）表示，加拿大政府与阿斯利康制药公司（AstraZeneca）签署订购协议，向该公司订购两千万剂新冠疫苗。至此加拿大已与不同制药公司订购六种候选疫苗，总计3.2亿剂。

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另外特鲁多宣布，加拿大将拨款4.4亿加元资助世卫组织的新冠疫苗全球保障项目（COVAX），帮助低收入国家购买疫苗。该项目已有190个国家参加，有些是资助国，更多的是需要资助的国家。世卫组织希望让所有参与国的五分之一国民接种疫苗。

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不过，多伦多传染病专家加丹姆（Michael Gardam）说，我们不能把所有希望都寄托在疫苗上。目前对病毒最有效的抵御，仍然是少出门，不聚会，戴口罩和勤洗手。

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安大略省对餐馆酒吧加强限制，关闭脱衣舞俱乐部

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安大略省政府星期五（9月25日）颁布新规，无限期关闭脱衣舞俱乐部。餐馆和酒吧的最后一次点餐和叫酒不得晚于11点。另外，企业和机构除遵守消毒和个人防护方面的规定外，还必须检查来访者是否有新冠症状。

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安大略省星期五的新增病例和前一天一样，也是409起。其中三分之二集中在大多伦多地区，超过半数的年龄在20岁到39岁之间。省政府的公告说，私人社交聚会和餐馆、酒吧等餐饮场所仍是重要的传染源。

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星期四，安大略省的四十名医生在一封公开信上签名，呼吁省政府立刻对非必要企业和活动采取更严格的限制措施。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris,Brandie Weikle)

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