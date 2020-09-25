加拿大军队颁布命令，要求军人报告战友的种族歧视和仇恨言行

根据加拿大军队本周颁布的命令，军人如果目睹或了解到军中发生的种族主义言行和仇恨行为，应该向长官报告。知情不报者将被视为同谋。
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军队指挥官被要求对关于仇恨行为的担忧采取主动应对措施，而不必等到收到书面投诉才进行调查。指挥官在权衡对任务和士气的影响以及当事人的权益之后，也有权力在调查进行期间把被指控者暂时调离岗位。
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向长官告状在军中通常是一种令人瞧不起的行为。根据这项命令，加拿大军队将进行“旁观者干预培训”和如何辨识仇恨行为的培训，并要求指挥官关注报告者是否因此受到威胁、恐吓、排挤或歧视。
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（CBC News, Murray Brewster）
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