加拿大多伦多大学获得创纪录医学捐款

加拿大多伦多大学获得2.5亿加元的医学研究捐款，这是该校建校以来获得的最大一笔捐款。
多伦多大学校长Meric Gertler表示，这笔巨额捐款让加拿大的慈善捐款活动跃升达到新高度，会有力推动多伦多大学医学院和附属机构的科学研究工作。
多伦多大学证实，将以提供这笔巨额资金的捐款人James和Louise Temerty夫妇的名字命名多伦多大学医学院。
James Temerty说他和妻子选择多伦多大学作为捐款对象是因为百年来多伦多大学医学院在胰岛素、干细胞、起搏器等方面做出的领先世界的医学研究贡献；他们希望这笔捐款能够帮助多伦多大学Temerty医学院（Temerty Faculty of Medicine）在医学科研领域多做贡献、继续走在世界医学研究的前列。
这2.5亿加元的捐款将被用于为多伦多大学医学院修建一座新教学楼，为医学、生物医学、人工智能和医药商业领域创业等方面的研究提供科研经费，为医学院学生提供奖学金。
此外，这笔捐款中还有1千万加元被用于多伦多大学的COVID-19病毒肺炎抗疫基金，以资助针对新冠病毒肺炎的临床治疗和病毒检测、疫苗等科研工作。
RCI with Liam Casey • The Canadian Press、CBC News
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