加拿大联邦警察戴口罩政策被指涉嫌种族歧视

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，加拿大联邦警察皇家骑警要求一线警员佩戴医疗口罩的防疫政策被指责是涉嫌歧视。

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锡克族成年男性留有络腮胡，难以按照规定佩戴N95医疗口罩。除了锡克族警员外，皇家骑警中的一些穆斯林警员也蓄有络腮胡。

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锡克维权组织World Sikh Organization的律师Balpreet Singh指出，皇家骑警实行的一线警员必须佩戴医疗口罩的政策让一些锡克族警员不得不从一线警务工作转到二线。这个问题已经持续了差不多6个月还没有得到解决，这说明皇家骑警管理层仍然不理解种族包容的意义是什么。

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加拿大不列颠哥伦比亚省首席卫生官Bonnie Henry医生星期四在回答相关问题时表示，对于执行勤务的警察来说，N95级别的口罩在绝大多数情况下是不需要的。警员只有在与肺结核病人、COVID-19病毒肺炎病人近距离接触或者是施行插管等医疗程序时才需要佩戴N95口罩。

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但皇家骑警公关部警官Caroline Duval指出，根据现行联邦劳动法规和职业安全保障法规，一线警员需要佩戴N95口罩，而正确佩戴这种医疗口罩的要求是不能蓄有络腮胡，加拿大皇家骑警无权例外。

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