十八岁英国少女深入北极圈，抗议气候变化

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十八岁的克莱格（Mya-Rose Craig）来自英国西南部。她在经过十四天隔离，又在绿色和平组织的一艘船上度过三个星期后，终于带着她的标语牌站上了一块北冰洋中央的浮冰。这是瑞典环保少女桑伯格发起的青少年环保罢课抗议中发生在地球最北端的一起。这项抗议活动因疫情停顿了几个月，现在正在逐渐恢复。

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克莱格表示，她希望她的抗议行动引起公众对北极地区升温加剧的注意，进而敦促政府领导人采取行动。她还说，这并不是叛逆期的冲动。她和她的同龄人非常关注气候变化问题，当大人们不肯行动的时候，青少年必须自己行动起来。

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克莱格有一半孟加拉血统。在参加气候变化抗议之前，克莱格在网上已经是有众多关注者的“Birdgirl”，英国《卫报》报道说，全世界可能没有一个她的同龄人看过那么多种类的鸟。她同时还致力于组织帮助有色少数族裔青少年的活动，并为此在今年年初获得布里斯托尔大学的荣誉博士学位。

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（Thomson Reuters，The Guradian）

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