新冠疫情让加拿大资源行业损失大量工作岗位

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加拿大统计局星期四公布的数字显示，泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大以石油和天然气为主的资源工业在今年第二季度损失了差不多4万3千个就业岗位。

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这是加拿大资源工业有记录以来就业损失最惨重的一个季度，工作岗位损失幅度达到7.3%。

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世界范围的COVID-19病毒肺炎疫情导致的旅行限制措施和庞大数量打工者居家工作，让世界市场对石油和成品油的需求暴跌。

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COVID-19病毒肺炎疫情让能源行业损失的GDP超过10%。

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加拿大石油钻井公司协会主席Mark Scholz认为，加拿大能源开发行业的萧条在一年内都不会复苏，需要联邦政府和省政府的帮助才能渡过难关。

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加拿大能源省份阿尔伯塔省省长肯尼抨击特鲁多自由党政府刚刚公布的施政纲领不但无视加西地区石油和天然气行业面临的萧条困境，而且推出进一步损害油气行业利益的联邦政策。

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