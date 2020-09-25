新冠疫情(9月25日)：加拿大累计感染病例超过15 万人

星期五 （9月25日），加拿累计新冠感染病例超过了 15万例。
在魁北克省，星期五新增了 637 个新病例，这是自 5 月 21 日以来的最高单日记录。
魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（ChristianDubé）再次呼吁人们不要进行聚会，取消感恩节的家庭聚餐安排，以减缓 COVID-19 病例的增加。
他说，家庭聚会、私人聚会、婚礼、葬礼等活动是推动新冠在社区传播的主要因素。
在安大略省，星期五新增了 409 个新病例，其中多伦多 204 例，皮尔（Peel）地区 66 例，渥太华 40 例。
加拿大的新冠病毒病例统计（截至到 9 月 25 日北美东部标准时间 17:00）：
- 全国累计病例150 205 例，新增 1111 例，日增率 7%；
- 死亡人数 9293人, 新增 4 例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 129 336人，新增 629 例，日增率 0.5%。
加拿大实时疫情
截至到 9 月 25 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大新冠病例分地区统计如下：
|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|8543
|229
|阿尔伯塔省
|17190
|261
|萨斯喀彻温省
|1846
|24
|曼尼托巴省
|1764
|19
|安大略省
|48905
|2876
|魁北克省
|70307
|5814
|纽芬兰与拉布拉多
|272
|3
|新不伦瑞克省
|200
|2
|新斯科舍省
|1087
|65
|爱德华王子岛
|58
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|150 205
|9293
*信息来源：Radio-Canada
全球感染 3220万
根据 Radio Canada 的数据，截止到 17 点，全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超 3220 万，与一天前相比增加 1.1%；
- 死亡人数超 98. 3 万 ，日增 0. 7 %；
- 痊愈人数超过 2220 万，日增 1. 2%。
（Radio-Canada）
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