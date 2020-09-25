2020年9月24日： ，西班牙士兵在位于 Palma de Mallorca 市的新冠患者追踪中心工作。(Jaime Reina/AFP via Getty Images)

新冠疫情(9月25日)：加拿大累计感染病例超过15 万人

作者 黎黎 |
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发表 2020年9月25日（星期五）17:13

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星期五 （9月25日），加拿累计新冠感染病例超过了 15万例。

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在魁北克省，星期五新增了 637 个新病例，这是自 5 月 21 日以来的最高单日记录。

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魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（ChristianDubé）再次呼吁人们不要进行聚会，取消感恩节的家庭聚餐安排，以减缓 COVID-19 病例的增加。

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他说，家庭聚会、私人聚会、婚礼、葬礼等活动是推动新冠在社区传播的主要因素。

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在安大略省，星期五新增了 409 个新病例，其中多伦多 204 例，皮尔（Peel）地区 66 例，渥太华 40 例。

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魁北克省卫生部长再次呼吁人们不要聚会，取消感恩节聚餐 (PHOTO : ASSOCIATED PRESS / PETR DAVID JOSEK)

加拿大的新冠病毒病例统计（截至到  9  月 25  日北美东部标准时间 17:00）

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  • 全国累计病例150 205 例，新增 1111 例，日增率  7%；
  • 死亡人数 9293人,  新增 4  例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数 129 336人，新增  629  例，日增率  0.5%。

 加拿大实时疫情

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截至到  9  月 25  日，北美东部标准时间 17:00，加拿大新冠病例分地区统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 8543 229
阿尔伯塔省 17190 261
萨斯喀彻温省 1846 24
曼尼托巴省 1764 19
安大略省 48905 2876
魁北克省 70307 5814
纽芬兰与拉布拉多 272 3
新不伦瑞克省 200 2
新斯科舍省 1087 65
爱德华王子岛 58 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 150 205 9293

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3220

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2020年9月25日：莫斯科的一个地铁站出口，人们带着口罩。到目前为止，俄罗斯累计感染 112万，死亡 1. 9万人， 92 万人康复 。 (Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)

根据 Radio Canada   的数据，截止到 17 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超  3220 万，与一天前相比增加 1.1%；
  • 死亡人数超  98. 3 万 ，日增  0. 7 %；
  • 痊愈人数超过  2220  万，日增  1. 2%。

（Radio-Canada）

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