新冠疫情(9月25日)：加拿大累计感染病例超过15 万人

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星期五 （9月25日），加拿累计新冠感染病例超过了 15万例。

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在魁北克省，星期五新增了 637 个新病例，这是自 5 月 21 日以来的最高单日记录。

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魁北克省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（ChristianDubé）再次呼吁人们不要进行聚会，取消感恩节的家庭聚餐安排，以减缓 COVID-19 病例的增加。

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他说，家庭聚会、私人聚会、婚礼、葬礼等活动是推动新冠在社区传播的主要因素。

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在安大略省，星期五新增了 409 个新病例，其中多伦多 204 例，皮尔（Peel）地区 66 例，渥太华 40 例。

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加拿大的新冠病毒病例统计（截至到 9 月 25 日北美东部标准时间 17:00）：

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全国累计病例150 205 例，新增 1111 例，日增率 7%；

死亡人数 9293人, 新增 4 例，日增率 0% ；

痊愈人数 129 336人，新增 629 例，日增率 0.5%。

加拿大实时疫情

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截至到 9 月 25 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大新冠病例分地区统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 8543 229 阿尔伯塔省 17190 261 萨斯喀彻温省 1846 24 曼尼托巴省 1764 19 安大略省 48905 2876 魁北克省 70307 5814 纽芬兰与拉布拉多 272 3 新不伦瑞克省 200 2 新斯科舍省 1087 65 爱德华王子岛 58 0 育空地区 15 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 150 205 9293

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 3220万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到 17 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超 3220 万，与一天前相比增加 1.1%；

死亡人数超 98. 3 万 ，日增 0. 7 %；

痊愈人数超过 2220 万，日增 1. 2%。

（Radio-Canada）

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