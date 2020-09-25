日本东京，2020年东京奥运会首席执行官武藤俊弘和2020年东京奥运会主席森喜朗戴着口罩离开新闻发布会

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2020年9月25日，星期五，日本东京，2020年东京奥运会首席执行官武藤俊弘和2020年东京奥运会主席森喜朗戴着口罩离开国际奥委会和2020年东京残奥会组委会之间的联合新闻发布会。(Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP)

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