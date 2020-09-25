穆迪公司预测加拿大房价明年下跌7%

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国际知名金融分析公司穆迪公司本星期发表的对加拿大2021年经济走势的分析报告说，目前加拿大房地产市场的兴旺不会持久，就业市场的不景气明年会让加拿大房地产市场出现房价下跌约7%的局面。

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穆迪公司认为，加拿大房地产市场最终逃脱不了就业市场不景气的影响，即便史上超低的利息率环境也不再能让加拿大房地产市场避免房价下跌的局面。

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除了就业市场不景气的因素之外，加拿大主要城市多伦多和温哥华的房价超出民众负担能力的问题、加上卡尔加里和埃德蒙顿市新建独立房积压的问题，都会成为压迫加拿大房地产市场房价下跌的动力。

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司CMHC 经济师Bob Dugan本星期也预测加拿大房地产价格明年会开始下跌。

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过去几个月加拿大房地产市场的住房销售量连创记录、房价也在快速攀升。９月份早些时候对加拿大房地产经纪人公司ReMax旗下经纪人的调查显示，业内人士预期到今年年底加拿大房地产价格会上升４.６％。

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RCI with Anita Balakrishnan • The Canadian Press、CBC News

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