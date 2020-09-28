加拿大国税局要推出自动化税表帮助低收入者

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加拿大联邦政府表示会很快为税务情况简单的加拿大人推出免费、电脑自动填报的税表，以让那些过去由于没有填报税表而失去领取联邦政府福利补助金机会的低收入加拿大人得到他们应得的补助。

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根据加拿大的税法，只有那些欠联邦政府税款的加拿大人才必须填报税表，但那些不需要交税的低收入加拿大人如果不填报税表就无法得到联邦政府的退税补贴和福利金。

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根据特鲁多政府9月底公布的施政纲领，加拿大国税局将根据上一年政府掌握的纳税人收入信息、为原本不需要填报税表的加拿大人自动填报税表，使他们能够获得政府的退税补助和福利金。

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世界上已经有36个国家，包括德国、英国和日本这样的G7国家，实行了为税务情况简单的人自动填报税表的税务系统。

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统计数字显示，加拿大劳动年龄人口中有12%的人由于收入低而不是每年都填报税表，结果是可能失去了领取联邦政府发放的儿童福利金、打工者福利、消费税和碳税补助金的机会。

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加拿大的无家可归者和土著人群体是很少填报税表的低收入群体。

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专家们指出，对于低收入者来说，花60加元的费用请人填报税表是很大的负担；特别是在加拿大国税局已经掌握这些人收入信息的情况下，用国税局的电脑系统自动为这些低收入群体人士填报税表是早就应该做的事情。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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