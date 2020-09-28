孟晚舟律师团星期一出庭指控美方在误导加拿大

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中国华为公司首席财务官孟晚舟星期一在加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院出庭，她的律师团将集中火力指控美国司法机关用不实信息误导加拿大做出拘捕孟晚舟的决定，从而论证孟晚舟引渡案从一开始就不应该发生。

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孟晚舟律师团在其已经提交给法庭的书面文件中说，美国方面在要求加拿大警方拘捕途径温哥华机场转机的孟晚舟的司法文件中不但有不实之处、而且遗漏了一些重要的事实。这违反了司法公正的原则，所以法庭应该裁决孟晚舟引渡案无效。

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孟晚舟律师团的辩护策略是从三个方面打官司，以达到撤诉的目的。

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第一是指控美国在孟晚舟引渡案问题上在误导加拿大司法机关，第二是指控美方启动孟晚舟引渡案是出于与中国争斗的政治目的，第三是指控加拿大警方和边检当局在2018年12月1日拘捕孟晚舟的过程中践踏了孟晚舟的人权。

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美国司法机关要求加拿大把孟晚舟引渡给美国的理由是，孟晚舟在2013年向汇丰银行提供虚假信息、否认在伊朗经商的SkyCom官司是华为公司控制的子公司，从而犯下了诈骗罪。

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RCI with Jason Proctor • CBC News

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