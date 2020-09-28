新斯科舍省政府计划在湖里投毒以灭杀入侵鱼类

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

两年前，有人在新斯科舍省派珀湖里放生了几条小口黑鲈。它们迅速繁殖，现在已经威胁到当地鱼群的生存。省渔业水产部计划在湖里投放农药鱼藤酮，目前已向省环保部和联邦渔业部提出申请。这是在许多次失败后的无奈之举，也是该省有史以来第一次为了消灭外来物种不得不污染湖水。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

派珀湖是该省圣玛丽河水系的源头，一旦小口黑鲈顺流而下，进入该水系，将成为生活在那里的本地鳟鱼和大西洋鲑鱼的灾星。幸运的是，该省渔业水产部的生物学家们很早就发现了这些不速之客的存在。但不幸的是，它们极为顽强，捕不尽杀不绝。除了捕捞以外，省渔业部还尝试过电击和在去年封冻以前抽水，但它们仍然活过了冬天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省渔业水产部官员勒布朗（Jason LeBlanc）在接受CBC采访时说，为了保护圣玛丽河水系的生态和鱼群，现在他们不得不采取更激烈的手段。他特别说明，鱼藤酮通过鱼鳃起作用，因此对其他生物无害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果获得批准，省渔业水产部将在十月中旬在湖里投放35公升鱼藤酮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News，Paul Withers）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada