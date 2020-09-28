涉嫌给特朗普寄毒信的加拿大女子没有获得取保候审

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被指控给美国总统特朗普和几名美国警官寄毒信的加拿大女子费里耶（Pascale Ferrier）星期一（9月28日）在美国布法罗市出庭，申请取保候审。但主审法官认为有确凿的证据显示她对美国总统和其他人构成威胁，因此不予保释。

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9月18日，美国安全部门截获一封寄给特朗普的含有致命蓖麻毒素的信。9月20日，费里耶在过境进入美国时被捕。检控方说，当时她携带了一支装有七发子弹的半自动手枪，294发子弹，一把刀，一个胡椒喷雾器，一根棒子和一把电击枪，“法官，她的装备可以去猎熊。”她还有一张伪造的德克萨斯州驾照。

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费里耶的辩护律师说，她受过良好教育，而且是自首的，她的家人也愿意帮助她遵守保释条件。但是法官没有被说服。他在宣布裁决时提到美国历史上暗杀总统的图谋，还提到正在进行的孟晚舟案以说明引渡案可以非常漫长。

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费里耶在案发前住在魁北克省蒙特利尔市郊。她拥有加拿大和法国双国籍。

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（CBC News, Catharine Tunney)

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