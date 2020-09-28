疫情下加拿大人居家锻炼和户外运动兴旺

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加拿大滑雪季节12月份才会开始，但今年销售滑雪用品的商店早早就迎来了销售旺季，而不是像往年那样要等到第一场雪或者是快到圣诞节的时候。

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市场分析人士认为，COVID-19病毒肺炎疫情让许多春天时候动手晚的加拿大家庭没有及时买到儿童泳池、健身器材等体育用品，所以在冬天滑雪季节到来之前大量加拿大人想提前动手购买需要的冬季体育用品，避免再度遇到心仪体育用品售罄的问题。

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就是这样，一些早早就开始预约订货的加拿大人还是发现有人比他们还早的预约了热门的冬季滑雪用品。

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卡尔加里市Abom Ski & Board滑雪用品商店的老板Randy Ahl说，今年在他商店预定初学者越野滑雪器材的顾客的名单已经有厚厚的一叠，而离这些滑雪器材到货的日期还有不少时日。

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Randy Ahl说，花2千加元购买冬季滑雪器材算是大顾客，今年还没到10月份他的商店已经接待了十几个这样不吝惜在冬季滑雪运动上花钱的顾客。

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加拿大人似乎觉得在新冠病毒肺炎疫情一波连一波的情况下，在户外不与别人接触的自然环境里滑雪、或者用安装在自己家里的健身设备锻炼身体是好的健身方式。

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多伦多居民Drew Berner决定冬天在家里健身，为此想在自家车库辟出一块地方安装健身设备，结果发现他打算购买的锻炼肌肉的配重健身器、健身车和划船器等健身器材都已经卖完，他费了好大劲才买到自己需要的健身器材，花了3千加元，有些还是二手货。

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RCI with Dianne Buckner • CBC News

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