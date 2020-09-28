疫情下没加拿大顾客这个美国小镇几乎成鬼城

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美国华盛顿州与加拿大不列颠哥伦比亚省交界的小镇Point Roberts以其风景优美、交通方便而成为加拿大人喜欢消闲购物的地方，每年的夏天都是加拿大人车水马龙般涌来的景象。

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但COVID-19病毒肺炎疫情却让2020年夏天的Point Roberts镇成了鬼城。

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Point Roberts镇商会负责人Brian Calder说，现在你走在街上简直看不到人，加拿大人不来这里让小镇的经济垮台，让原来繁荣的小镇变成了鬼城。当地居民中除了那些不打工也有稳定收入的人之外，那些失去工作的打工人口已经离开了小镇。

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美国西华盛顿大学的研究显示，加拿大人带来的生意占了Point Roberts镇一年经济收入的80%。

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Point Roberts镇到目前为止没有一例COVID-19病毒肺炎确诊病例，但今年三月份加拿大和美国同时采取关闭两国边界的防疫措施，除了货运交通和必须的人员过境交通外，禁止加拿大人和美国人进入对方一侧。

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让Point Roberts镇商会负责人Brian Calder担心的是，即便COVID-19病毒肺炎疫情过去、加拿大和美国互相重开边界，Point Roberts小镇过去繁华的夏天景象也难以再现。

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RCI with Joel Ballard • CBC News

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