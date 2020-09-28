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2020年9月27日，星期日，里德一家在加拿大阿尔塔省克雷莫纳附近收割小麦。加拿大是世界第六大小麦生产国和最大的小麦出口国之一，年均产量超过2500万吨，出口量约为1500万吨。THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

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