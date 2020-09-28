魁北克省周日新增病例近九百，蒙特利尔等三地区转为红色预警

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星期天（9月27日），魁北克省新增病例896起，接近今年春季第一波疫情最烈时的水平。星期一该省再增750起病例，虽然少于前一天，但省政府仍然决定自本星期四起把蒙特利尔、魁北克城和Chaudière-Appalaches三个地区的预警级别从橙黄转为最高级别的红色。这三个地区的预警级别在不到两个星期的时间里从最低的绿色迅速升为最高级。从绿转黄的9月15日，该省日增病例仅292起。

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从星期三午夜开始，三个红色预警地区的餐馆和酒吧将只能提供外卖服务，影剧院，博物馆和图书馆关闭，但其他商家将照常开放。室内聚会仅限于同一家庭的成员，室外聚会不超过25人。这些规定暂定为期28天。

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一个地区的疫情预警级别取决于日增病例数量，检测阳性率，病毒再生率以及当地医疗系统所受到的压力。红色预警级别的日增病例为平均每10万人10起以上，检测阳性率为5%以上（即每检测一百人有五个以上阳性结果），病毒再生率为一名患者感染6人以上。

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魁北克省长勒格（François Legault）星期一特意把新闻发布会改在下午5点半举行，目的是让更多的省民看到。这是他在接受预防性十天隔离后第一次露面。

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在今天新增的750起病例中，245起在蒙特利尔地区，125起在魁北克城地区。与第一波疫情不同的是，上一次在这两个地区之外病例很少，但这一波疫情在其他地区出现了多个规模较小的社区感染。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada, Félix Morrissette-Beaulieu）

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