NDP Leader John Horgan speaks with Richmond City Councillor Carol Day as he makes an election campaign stop in Richmond, B.C. Monday, September 28, 2020. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加拿大不列颠-哥伦比亚省NDP领导人约翰·霍根在里士满进行竞选活动时，与里士满市议员卡罗尔·戴交谈

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年9月29日（星期二）10:50

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2020年9月28日，星期一，加拿大不列颠-哥伦比亚省NDP领导人约翰·霍根在里士满进行竞选活动时，与里士满市议员卡罗尔·戴交谈。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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