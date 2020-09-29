好戏：今晚电视辩论特朗普和拜登捉对厮杀

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美国共和党现任总统特朗普和民主党总统候选人拜登星期二晚上美东时间21点将举行首场电视辩论，可以用万人瞩目来形容这场电视辩论。

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对于现任美国总统特朗普来说，如何为自己治下美国黑人与白人的紧张关系、COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥、许多美国人失去医疗保险和媒体最新披露的特朗普很少交税的问题进行辩护是人们关注的热点。

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对于民主党总统候选人拜登来说，其施政纲领是否过于左倾、其对过去几个月蔓延美国许多城市的暴力示威的宽容立场、其儿子涉嫌利用拜登的地位谋取私利、和拜登的身心健康是否能胜任总统重任是人们想知道答案的问题。

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特朗普上百次在推特上把拜登戏称为“迷糊乔”，并要求对参加电视辩论的拜登进行药检、看他出镜前是不是服用了兴奋剂。

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由于许多选民在10月中下旬的另外两场总统候选人电视辩论之前就已经提前投票，所以观察家们认为星期二晚上的电视辩论实际上是唯一能够明显左右选情的美国总统候选人之间的电视辩论。

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在美国以提问直奔关键点但又保持公正而著称的福克斯电视台明星主播Chris Wallace将主持今晚的首场总统候选人电视辩论。他选定的六大主题是特朗普和拜登各自的政绩、大选年任命美国最高法院大法官引起的争议、COVID-19病毒肺炎疫情、经济、种族关系和城市暴力问题、选举公平和公正的问题。

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RCI with Alexander Panetta • CBC News

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