对警察的不信任让土著人保留区警察难当

加拿大土著人社区与警察关系紧张是个老问题，即便招募了土著人警官也未能从根本上解决土著人不信任警察的问题。
在Nipissing, Dokis和Wahnapitae土著人保留区工作的女警官Chantal Larocque说，她工作的挑战既来自犯罪活动、也来自土著人民众不信任警察的情绪。
过去几个月美国警察在执法过程中导致多名黑人死亡的事件不但加重了加拿大土著人民众对警方的不信任感，而且在削减警队预算呼声高涨的情况下、土著人保留区警队严重缺乏资金的问题更加难以得到解决。
Chantal Larocque半开玩笑地说，他们土著人保留区警队的经费已经减无可减，再减预算就只好取消她的警察巡逻车了；而一般情况下她从警局出警到事发地点光开车就需要一个小时，没车就等于无法出警。
负责安大略省Manitoulin半岛上6个土著人保留区警务工作的警长Faron Whiteye说，由于警员来自当地社区、了解土著人社区的情况，在出警时能够尽量用非暴力手段解决问题；而警队资源有限也让警员们不得不单人出警、这在客观上迫使警员尽量采取不激化冲突的非暴力手段解决问题。
RCI with Erik White • CBC News
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