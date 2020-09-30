加拿大众议院通过疫情救助项目法案，你可以申请哪一种？

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在经过了一天的激烈交锋后，加拿大众议院在星期三（9月30日）凌晨一致通过了关于疫情救助项目的C-4法案。议长罗德里盖兹（Pablo Rodriguez）此前宣布这次投票为信任投票。这就意味着如果法案没有通过，不仅疫情救助项目受阻，而且特鲁多领导的自由党少数政府必须解散议会召集大选。

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这项法案在最后实施前还需要在参议院获得通过。参议院将在今天进行相关辩论和投票。

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C-4法案由此前的C-2法案修订而成。它提出三个新的疫情补助项目并修改失业金领取标准，以取代在上个周末截止的疫情紧急救助（CERB）帮助失业、患病或需要在家照顾孩子的人。各党议员就该法案本身的辩论实际上只进行了四个半小时，大部分时间被用来争辩是否应该缩短辩论，简化程序。自由党希望尽快通过法案，以便让申请三项新补助的加拿大人在10月4日和11日就可以提交申请。

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保守党和魁北克党团反对简化程序，但是最后对法案投了赞成票。

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你可以申请哪一种补助？

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C-4法案减少了享受就业保险所需的累计工作时间，并设立了三种新的救助项目。九百万CERB领取者中的大部分人将自动转到就业保险，在26周内领取每周500加元的失业金。有权提出申请的人包括自雇者，社会保险号以900开头的人，例如外国临时工和外国留学生。累计工作时间需达到120小时。过去的标准是420小时。

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领取失业金的人必须同时继续找工作，包括与雇主联系，在职业介绍所登记，准备简历，应聘等。

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达不到领取失业金标准的自雇者和临时工可以申请“复苏补助”。因患病或需要隔离而无法上班的员工可申请病假补助，因疫情关系需要在家照顾孩子或其他受供养者的员工可申请照料补助。这三种补助项目是C-4法案新设立的。

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（RCI with CP， CBC News， Kathleen Harris)

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