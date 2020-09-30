加拿大作家阿特伍德的《使女的故事》名列过去十年最受争议的一百本书

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美国图书馆协会本周公布了过去十年中最有争议的一百本书，其中包括《圣经》，纳博科夫的《洛丽塔》和安妮.弗兰克的日记。加拿大有三个作家的书上榜。最有名的是玛格丽特.阿特伍德的《使女的故事》，排名第29。另外两本是西尔弗伯格（Cory Silverberg）和史密斯（Fiona Smith）的漫画书《性是一个好玩的词》（第20），以及日裔作家玉置真理子的《这一个夏天》（第43）。

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评选者对“有争议”的定义是被以书面形式正式投诉并被要求从图书馆或学校下架。名单中的书可以出版于任何年代，但是争议必须发生在2010到2019年。

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《使女的故事》去年也入选了，并且排名第十。作者阿特伍德当时表示，如果你是一个作家而每个人都喜欢你，那就说明你要么做错了什么事，要么不存在。她对自己能与《圣经》和莎士比亚为伍感到荣幸。

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《性是一个好玩的词》是一本面向8到10岁儿童的性科普书。《这一个夏天》是一本绘图小说，讲述两个女孩在一个夏天里的经历。

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（RCI with CBC News）

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